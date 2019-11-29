«Спасала» дочь: Жительница Мирнограда отдала аферистам все свои сбережения

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) полиция разыскивает мошенников, которые обманули 70-летнюю женщину, присвоив ее деньги. Женщина потеряла 9 тыс. грн. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что ее дочь ударила дверью маленького ребенка, который сейчас находится в больнице и ему срочно нужна операция. Кроме того, за содеянное родственникам грозит уголовная ответственность. Решить вопрос незнакомец предложил за деньги, которые нужно было перечислить на определенный счет.

Чтобы спасти и дочь, и ребенка, пенсионерка собрала все свои сбережения и перечислила «благодетелям». Только после этого женщина решила позвонить своей дочери. Как оказалось, с ней все в порядке. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает аферистов, и напоминает гражданам: остерегайтесь неизвестных собеседников, требующих деньги за "решение" вопросов по избежанию уголовной ответственности – так действуют только мошенники», – говорится в сообщении полиции.