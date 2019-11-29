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В Украине нотариусам предоставят право регистрировать браки и разводы

29.11.19 17:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы. нововведение планируется внедрить в рамках реформы нотариата. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

«Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы. Так же, как и в сфере госрегистрации, в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц. Следующее направление работы – выполнение судебных решений», – отметил Денис Малюська.

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