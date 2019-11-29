Страна – это прежде всего люди: В Институте демографии не поддерживают электронную перепись населения

Намерение правительства Украины провести оценку численности населения вместо полноценной переписи раскритиковали ученые. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова на своей странице в Facebook.

«Я категорически против замены полноценного переписи населения оценкам его численности. Аргументов очень много», – написала Либанова.

По ее словам, в большинстве развитых стран существуют демографические регистры, содержащие разнообразную информацию, но и там проводятся переписи населения.

«Проводятся с использованием данных регистров, по узкому кругу вопросов, но проводятся. В Украине же таких регистров просто не существует, и оценка численности населения, проведенная с огромным количеством предположений, их не может заменить. При отсутствии надежной информации о генеральной совокупности (обо всем населении в стране и его размещении по территории) невозможно обеспечить надлежащую репрезентативность выборочных (социологических) исследований. А не имея разносторонней информации о населении, невозможно обеспечить надлежащее качество управления страной. Страна – это не территория, не банки и не бизнес, хотя все это очень важно; страна – это прежде всего люди, их качество и продолжительность жизни, уровень образования, статус на рынке труда, источники доходов, состав семьи, количество детей, определения своей этнической принадлежности, родной язык», – отметила Элла Либанова.

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах провести электронную перепись населения Украины в текущем году.