В Украине повышается прожиточный минимум: Как изменятся социальные пособия

Последнее повышение прожиточного минимума в Украине в 2019 году состоится 1 декабря. Общий показатель будет составлять 2 027 грн.
- прожиточный минимум для детей до 6 лет с 01.12.2019 будет равен 1 779 грн;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн;
- для трудоспособных лиц – 2 102 грн;
- для лиц, которые потеряли работоспособность: с 01.12.2019 – 1 638 грн.
Таким образом, пенсия по потере кормильца и минимальная пенсия по 01.12.2019 составляет 1 638 грн.
Также изменится размер адресной помощи для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.
- лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью должны получать 2 129,4 грн;
- лица с инвалидностью II группы – 1 883,7 грн;
- лица с инвалидностью III группы – 1 638 грн.