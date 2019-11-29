В Украине повышается прожиточный минимум: Как изменятся социальные пособия

Последнее повышение прожиточного минимума в Украине в 2019 году состоится 1 декабря. Общий показатель будет составлять 2 027 грн.

прожиточный минимум для детей до 6 лет с 01.12.2019 будет равен 1 779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн;

для трудоспособных лиц – 2 102 грн;

для лиц, которые потеряли работоспособность: с 01.12.2019 – 1 638 грн.

Таким образом, пенсия по потере кормильца и минимальная пенсия по 01.12.2019 составляет 1 638 грн.

Также изменится размер адресной помощи для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.