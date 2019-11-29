В Станицу Луганскую прибыл глава ОБСЕ

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, сегодня, 29 ноября, приехал в Станицу Луганскую, сообщает « LB.ua » .

Вместе с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем он осмотрел восстановленный мост на КПВВ « Станица Луганская » и дал короткий комментарий журналистам. « У меня есть ожидания от встречи лидеров "Нормандской четверки", и я бы действительно хотел видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, ее сохранить и идти дальше. Потому что альтернативы выполнению Минских договоренностей нет. И если мы действительно хотим мира, тогда надо это выполнять » ,– сказал Лайчак.

Он также выразил поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.