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В Станицу Луганскую прибыл глава ОБСЕ

29.11.19 16:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, сегодня, 29 ноября, приехал в Станицу Луганскую, сообщает «LB.ua».

Вместе с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем он осмотрел восстановленный мост на КПВВ «Станица Луганская» и дал короткий комментарий журналистам. «У меня есть ожидания от встречи лидеров "Нормандской четверки", и я бы действительно хотел видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, ее сохранить и идти дальше. Потому что альтернативы выполнению Минских договоренностей нет. И если мы действительно хотим мира, тогда надо это выполнять»,– сказал Лайчак.

Он также выразил поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

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