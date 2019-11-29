В Краматорске полицейские задержали двух мужчин, совершивших кражу с инсценировкой

В Краматорске мужчина тайком забрал ключи от чужого дома и похитил оттуда ноутбук и 3 000 гривен. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области

Потерпевшая находилась в гостях у своего приятеля, где также был его друг. Новый знакомый начал расспрашивать гостью, и она рассказала, что живет сама и указала, по какому адресу, сообщив, что имеет ноутбук и некоторые сбережения. Воспользовавшись информацией, злоумышленник подговорил своего друга, чтобы тот задержал доверчивую женщину, пока он пойдет грабить ее жилье. Мужчина тайком забрал ключи от чужой квартиры и затем похитил оттуда ноутбук и 3 000 гривен.

А для того, чтобы отвести от себя подозрение, вор умышленно скинул цветы с подоконника и открыл окно, изобразив, что якобы через него и проник вор, ведь квартира расположена на первом этаже.

Вернувшись, он положил ключи на место. Женщина, ничего не подозревая, вернулась домой и, увидев беспорядок, вызвала полицию. А сообщники тем временем тратили деньги и продали украденный ноутбук.

Однако полицейские оперативным путем установили обстоятельства квартирной кражи, кроме того, нашли проданный ноутбук. Благодаря собранным доказательствам оба подозреваемые были разоблачены.

По факту продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». А оба фигуранта дают показания правоохранителям.