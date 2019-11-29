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Россия экспортирует в Украину электроэнергию значительно дешевле, чем продает собственному населению, – СМИ

29.11.19 16:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Российская государственная группа компаний «Интер РАО», которая занимает монопольное положение в экспортных поставках электроэнергии в течение 1-26 ноября продавала электроэнергию в Украине (на границе) по ценам 1,32-1,38 грн/кВт-ч, что на 17-20% ниже тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в центральных административных единицах РФ, информирует «expro.com.ua».

Об этом свидетельствуют данные участников украинского рынка и информация сайта energybase.ru, на котором приведены значения тарифов на электроэнергию для потребителей России.

По данным источников на украинском рынке, в течение 1-26 ноября электроэнергия в Украину из РФ импортировалась по ценам 55-56 долл/МВт-ч, что с учетом официального курса НБУ за соответствующий период равен 1,32-1,38 грн/кВт-час. Данные цены приведены без учета украинских налогов, в частности акциза и пошлины, которыми облагается импортируемая электроэнергия.

Тарифы для населения России, которое проживает в Москве и Московской области, по данным сайта energybase.ru (с учетом официального курса российского рубля к гривне Центрального банка РФ) платит одноставковый тариф (без использования электроплит и электроотопления) сегодня на уровне 2,05 грн/кВт-час (с НДС) и 2,09 грн/кВт-час (с НДС) соответственно, а без НДС (ставка в России которого составляет 20%) – 1,64 грн/кВт-час и 1,68 грн/кВт-час.

Таким образом, цена на импортируемую из России электроэнергию ниже, чем тарифы для населения Москвы и Московской области РФ на 20% и 17% соответственно. Если сравнить цену на импортируемую в Украину электроэнергию с конечными тарифами для населения РФ (с НДС), то цена поставок в Украину ниже на 34-36%.

Как сообщалось, 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку по предложению депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса – изменения в закон «О рынке электроэнергии», которыми был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Импорт э/э из РФ на рынок «на сутки вперед» был разрешен и до этого, согласно закону «О рынке электроэнергии», и фактически мог осуществляться с 1 июля, но не осуществлялся.

Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины начались с начала октября 2019 года. По данным НЭК «Укрэнерго», в октябре Украина импортировала из РФ 127,86 млн кВт-час.

6 ноября экс-президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил «Энергоатом» с рынка «на сутки вперед» через заявленные очень низкие цены на э/э, что заставило компанию выйти на балансирующий рынок. Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

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