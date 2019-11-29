Сигнал семи украинских телеканалов достиг Донецка

Цифровой сигнал украинских телеканалов, вещающих из Горняка (Донецкая обл.), охватывает часть временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, мониторинг рабочей группы, в составе которой работает Национальный совет, зафиксировал наличие цифрового сигнала 7 украинских телеканалов в Донецке:

UATV на русском;

UA: Первый;

Телеканал Донбасс;

1 + 1;

телеканал СТБ;

2 + 2 Телеканал;

Телеканал «Прямой»;

UA: ДОНБАСС;

Телеканал ICTV.

Прием осуществлялся на дециметровую антенну.

Он напомнил, что в 2018 году, в рамках работы комиссии МИП, оператором телекоммуникаций Телесет Украины в Горняке была построена 190-метровая мачта. «Этот объект мы расположили ближе к Донецку, по сравнению с другими РТПС в Донецкой области. Сегодня на РТПС Горняк установлены 2 мощных цифровых передатчика DVB-T2, благодаря которым в метровом и дециметровом диапазонах осуществляется вещание 12 украинских телеканалов. Один из передатчиков был предоставлен на заказ комиссии МИП государственному оператору Концерн РРТ – американским агентством USAID Ukraine – USAID Украины», – написал он.

Также Костинский отметил, что в целом на протяжении 2018-2019 годов Национальный совет заказал УГЦР большой пакет частот и выдал разрешения на временное вещание для организации вещания из Горняка:

12 телеканалам в цифре;

4 телеканалам в аналоге;

20 FM-радиостанциям.

«Комплексная работа по развитию украинского телерадиовещания в Донецкой и Луганской областях, а также в 6 южных районах Херсонской области и на территорию Крыма продолжается», – резюмировал он.