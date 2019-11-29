Давайте не будем завышать ожиданий, – Песков о Нормандском саммите

В Кремле считают, что есть все основания надеяться на субстантивный разговор во время саммита в «Нормандском формате" в Париже. Об этом сегодня, 29 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "Нормандском формате", но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор», – сказал Песков журналистам.

Напомним, что США приветствовали действия президента Владимира Зеленского в вопросе достижения мира на Донбассе и заявляют о поддержке Украины накануне встречи Нормандской четверки.