Насколько важна военная помощь США Украине, оценили американские эксперты

После того, как в 2014 году Россия вторглась в восточные районы Украины и аннексировала Крым, США оказали Киеву помощь в области безопасности на сумму более 1,6 млрд долларов для защиты от агрессии РФ.Эксперты из США оценили, насколько важна Украине помощь США, псообщает «Голос Америки».

«С того момента и администрация Обамы, и администрация Трампа поставляли Украине значительное военное оборудование, например, контрбатарейные радары, очки ночного видения, вездеходы Humvee, шлемы. С приходом администрации Трампа США начали поставлять летальное оружие, которое администрация Обамы поставлять не хотела, например, противотанковые ракеты. Речь также идет о дополнительном обучении военных, чтобы помочь Украине сражаться с пророссийскими сепаратистами на востоке», – заявил научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Марк Симаковский.

Уильям Померанц из Центра Вудро Вильсона говорит, что экс-президент Барак Обама проявлял осторожность, чтобы избежать излишнего втягивания США в конфликт. «В самом начале кризиса Обама всегда искал "съезд с дороги", как он говорил, пытаясь снизить его значение и как-то положить конец конфликту в Украине. Были опасения, что если мы, США, увеличим помощь, то и Россия увеличит помощь, и в результате мы просто придем к более крупному конфликту», – сказал Померанц.

Администрация Трампа одобрила выделение летальной помощи, в том числе противотанковых ракет, но Майкл О'Хэнлон из Института Брукингса говорит, что сам Дональд Трамп менее благосклонен к Украине. «Думаю, что в глубине души президент Трамп не очень-то хотел помогать Украине, но его разум и советники убедили его, что помогать нужно», – отметил эксперт.

В феврале конгресс США одобрил выделение Украине 391 млн долларов на текущий финансовый год. Деньги должны пойти на подготовку военных, которая, по мнению экспертов, крайне необходима. «В начале этой войны украинская армия, как и в значительной мере вся страна, находились в разной степени упадка и коррупции, она даже не могла существовать как боевая сила», – сказал Уильям Померанц.

О'Хэнлон со своей стороны считает, что помощь значительно повысила потенциал и боевой дух Украины, хотя ее объемы были невелики по сравнению с военной помощью США другим странам.

«Мы оказываем гораздо большую помощь Афганистану. Думаю, порядка нескольких миллиардов долларов в год. Возможно, на данный момент США оказывают сравнимую по объему помощь Ираку»,– заметил он.