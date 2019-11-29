Правозащитники предупреждают о возможных трудностях с пересечением КПВВ детьми от 14 лет

Мониторы Благотворительного фонда «Право на защиту» зафиксировали случаи отказов в пересечении КПВВ детям старше 14 лет, которые, в частности, направлялись в отделения миграционной службы для получения паспорта. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает БФ «Право на защиту».

«БФ "Право на защиту" отслеживает имплементацию Постановления КМУ № 815 на всех пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на востоке Украины. Мы обнаружили проблемы в пересечении КПВВ детьми от 14 лет, которые не имеют ни паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, ни загранпаспорта, ни справки из территориального органа миграционной службы о представлении документов для изготовления паспорта. Источником проблем стали отдельные поправки в Постановления КМУ № 815, на которых настаивала Администрация Государственной пограничной службы Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о выявленных несогласованиях в регулировании пересечения КПВВ доведена до сведения министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Сейчас совместно с министерством и другими вовлеченными органами проводится работа над быстрым решением выявленных проблем.

«Просим всех, кто в ближайшие дни планирует путешествие на контролируемую правительством Украины территорию с детьми старше 14 лет, перенести поездку до решения ситуации, если вы не имеете приведенных выше документов», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 28 ноября, вступило в силу наиболее обсуждаемое в последнее время Постановление Кабинета министров Украины № 815 от 17.07.2019, которое утверждает новый порядок въезда/выезда лиц, перемещение товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Правозащитники обращают внимание на перечень документов, которые должны иметь при себе дети при пересечении линии разграничения на обустроенных контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.