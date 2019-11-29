Полицейские вернули в интернат подростка, которого разыскивали всю ночь

В Лимане (Донецкая обл.) 15-летний парень ушел из школы из-за споров со сверстниками и всю ночь бродил по городу. За время пребывания ребенка без присмотра взрослых, правонарушений в отношении него совершено не было. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Лиманское отделение полиции Донецкой области.

«Вчера вечером в полицию позвонила обеспокоенная директор школы-интерната города Лиман. Женщина сообщила, что ученик 10-го класса самовольно покинул уроки примерно в 16:00 и не вернулся. Полицейские искали парня всю ночь, шаг за шагом устанавливая место его возможного пребывания. К счастью, уже утром подросток был найден», – говорится в сообщении.

Как оказалось, парень всю ночь провел на улице.

Полицейские согрели парнем чаем, накормили и провели с ним профилактическую беседу, чтобы он смог осознать, что детям нельзя гулять по ночам без сопровождения взрослых, ведь такими поступками они могут подвергнуть себя большой опасности.