В НАБУ заявили, что НВФ предлагали Гримчаку стать «министром», его адвокат назвал это ложью

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак якобы получал предложение занять «пост министра" у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольном Донбассе. Об этом говорится в материалах суда, пишет «ЛІГА.net».
Указывается, что с 25 октября дело Гримчака расследует НАБУ. Детективы настояли на содержании под стражей Гримчака в связи с риском его побега. «В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Гримчака, – прим.) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку, со слов последнего, тот получил предложение должности министра в ней», – говорится в материалах.
В свою очередь, адвокат Гримчака Татьяна Матяш заявила, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не предлагали стать «министром» в «ДНР». «Эта информация – полная ложь. По этому поводу Грымчак уже заявил свою позицию. Он заявил, что не будет больше общаться, больше он вообще ни слова не скажет сотрудникам правоохранительных органов, поскольку они – лжецы», – рассказала адвокат.
Она пояснила, что сотрудники НАБУ якобы вырвали из контекста и исказили слова Гримчака. По ее словам, Гримчак действительно говорил свидетелям стороны обвинения, что ему предлагали должность министра «по ту сторону». Однако, подчеркивает адвокат, полная фраза звучала как «по ту сторону бульвара Леси Украинки», где находится кабинет министра с временно оккупированных территорий. При этом она разъяснила, что управление Гримчака, в котором он работал в должности заместителя министра, находится через дорогу.
Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку.