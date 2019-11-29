В НАБУ заявили, что НВФ предлагали Гримчаку стать «министром», его адвокат назвал это ложью

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак якобы получал предложение занять «пост министра" у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольном Донбассе. Об этом говорится в материалах суда, пишет « ЛІГА.net ».

Указывается, что с 25 октября дело Гримчака расследует НАБУ. Детективы настояли на содержании под стражей Гримчака в связи с риском его побега. «В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Гримчака, – прим.) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку, со слов последнего, тот получил предложение должности министра в ней», – говорится в материалах.

В свою очередь, адвокат Гримчака Татьяна Матяш заявила, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не предлагали стать «министром » в «ДНР » . «Эта информация – полная ложь. По этому поводу Грымчак уже заявил свою позицию. Он заявил, что не будет больше общаться, больше он вообще ни слова не скажет сотрудникам правоохранительных органов, поскольку они – лжецы», – рассказала адвокат.

Она пояснила, что сотрудники НАБУ якобы вырвали из контекста и исказили слова Гримчака. По ее словам, Гримчак действительно говорил свидетелям стороны обвинения, что ему предлагали должность министра «по ту сторону » . Однако, подчеркивает адвокат, полная фраза звучала как «по ту сторону бульвара Леси Украинки » , где находится кабинет министра с временно оккупированных территорий. При этом она разъяснила, что управление Гримчака, в котором он работал в должности заместителя министра, находится через дорогу.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку.