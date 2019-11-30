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Прокуратура Донетчины вводит онлайн прием граждан

30.11.19 11:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Прокуратурой Донецкой области введен прием граждан в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Отныне каждая общественная организация или гражданин, согласно своего конституционного права на обращение, имеют возможность обратиться за разрешением наболевших вопросов к руководству прокуратуры области в режиме видеоконференции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане, которые не имеют возможности воспользоваться интернет-связью, могут обратиться в ближайшее местные прокуратуры, где им помогут связаться с прокуратурой области.

График и все необходимые данные для видеосвязи размещены на официальном сайте прокуратуры области – в рубрике «Актуально».

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