В полиции Славянска появится «Зеленая комната»

В райотделе полиции Славянска (Донецкая обл.) появится «Зеленая комната» для детей. Эта инициатива была озвучена во время заседания рабочей группы по общественной безопасности и социальной сплоченности, сообщает сегодня, 29 ноября, пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Главной целью создания и функционирования «Зеленой комнаты» является социальная и правовая защите детей, выявление и документирование преступной деятельности детьми или против детей. Также это пространство может использоваться для проведения мероприятий по психологической профилактике и коррекции отклонений в поведении детей.

Организация работы будет осуществляться на основе индивидуального подхода к каждому ребенку.

«Зеленая комната» – это два смежных помещения. В одном из них игровой зал, где с ребенком могут работать психолог или медик, остальное – это комната для наблюдения, где будут находиться следователь и другие работники полиции. Комнаты разделены зеркальным стеклом, за которым ребенок не видит правоохранителей.

Проект состоит из двух частей: оборудование комнаты и обучение полицейских.

Сотрудники ювенальной превенции пройдут серию обучений по направлениям выстраивания доверительных отношений, ненасильственной коммуникации с детьми, пострадавшими от насилия и психологических аспектов опроса детей.

Использование специальные методики и комфортные условия позволят дать возможность минимизировать стресс и переживания ребенка во время пребывания в полиции.