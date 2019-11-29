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В Мирнограде убивают бездомных котов – открыто уголовное производство

29.11.19 21:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В микрорайоне «Западный» Мирнограда (Донецкая обл.) кто-то продолжает убивать бездомных котов, передает Рokrovsk.news.

Как сообщила волонтер общества защиты животных Александра Мотивощук, две недели назад они снова подали заявление в Мирноградское отделение полиции. На этот раз было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными), которая предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет. Показания волонтеров были подкреплены фотографиями, присланными неравнодушными жителями Мирнограда.

В Покровском отделе полиции подтвердили, что сведения о жестоком обращении с животными внесены в ЕРДР, проводится досудебное расследование.

Мотивощук добавила, что за последние две недели волонтерам сообщили о четырех погибших котах, которые также были найдены во дворах микрорайона «Западный». Мирноградское общество защиты животных призывает всех горожан, ставших свидетелями жестокости по отношению к животным, сообщать об этом в полицию.

Отмечается, что еще в начале октября жители «Западного» стали находить в людных местах останки котов с явными признаками насильственной смерти. Волонтеры Мирноградского общества защиты животных обратились в полицию, правоохранители провели проверку и не стали открывать уголовное производство.

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