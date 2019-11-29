Владельцы недвижимости пополнили бюджет Луганщины на 11 млн. грн.

От владельцев недвижимости Луганщины в местные бюджеты за десять месяцев поступило 11 млн грн налога на недвижимое имущество. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

Это почти на 2,7 млн грн или на 32,3% больше прошлогодней суммы.

В этом году на Луганщине насчитывается более 24,5 тысячи плательщиков налога на недвижимость.

В налоговой напомнили, что налог поступает в бюджеты громад и уплачивается за площадь, превышающую 60 квадратных метров для квартир, 120 квадратных метров – для домов и 180 квадратных метров – для разных типов недвижимости. В то же время местные советы самостоятельно устанавливают ставки и льготы по налогу.