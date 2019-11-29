На Донетчине выросла средняя зарплата

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в октябре 2019 года составила 11 952 грн*. По сравнению с сентябрем, средний уровень оплаты труда вырос на 0,4%, а в сравнении с октябрем 2018 года – на 19,5%. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в октябре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшилась на 0,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – увеличилась на 9%.
Номинальная зарплата в октябре 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (10 727 грн) на 11,4%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в октябре был в Киеве – 15 862 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8 211 грн).
Так, согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в октябре 2019 года были работники:
- предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 19 149 грн;
- металлургического комплекса – 17 192 грн;
- угольной промышленности – 15 736 грн.
Превысила средний показатель по области октябрьская зарплата также работников:
- сферы государственного управления – 14 949 грн;
- финансовой и страховой деятельности – 14 204 грн;
- строительства – 13 260 грн;
- машиностроения – 13 128 грн;
- торговли – 13 097 грн;
- транспорта – 12 011 грн.
Была несколько ниже, чем в среднем по области, зарплата работников:
- предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11 810 грн;
- предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 11 500 грн;
- пищевой промышленности –11 149 грн.
От 6,9 до 8,9 тыс. грн составила октябрьская зарплата работников:
- легкой промышленности – 8 928 грн;
- сельского хозяйства – 8 774 грн;
- образования – 7 622 грн;
- здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 872 грн.
* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.