На Донетчине выросла средняя зарплата

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в октябре 2019 года составила 11 952 грн*. По сравнению с сентябрем, средний уровень оплаты труда вырос на 0,4%, а в сравнении с октябрем 2018 года – на 19,5%. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в октябре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшилась на 0,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – увеличилась на 9%.

Номинальная зарплата в октябре 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (10 727 грн) на 11,4%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в октябре был в Киеве – 15 862 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8 211 грн).

Так, согласно статистическим данным, наиболее высокооплачиваемыми в октябре 2019 года были работники:

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 19 149 грн;

металлургического комплекса – 17 192 грн;

угольной промышленности – 15 736 грн.

Превысила средний показатель по области октябрьская зарплата также работников:

сферы государственного управления – 14 949 грн;

финансовой и страховой деятельности – 14 204 грн;

строительства – 13 260 грн;

машиностроения – 13 128 грн;

торговли – 13 097 грн;

транспорта – 12 011 грн.

Была несколько ниже, чем в среднем по области, зарплата работников:

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11 810 грн;

предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 11 500 грн;

пищевой промышленности –11 149 грн.

От 6,9 до 8,9 тыс. грн составила октябрьская зарплата работников:

легкой промышленности – 8 928 грн;

сельского хозяйства – 8 774 грн;

образования – 7 622 грн;

здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 872 грн.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.