Судебный процесс по MH17 покажут в прямом эфире

Судебный процесс по делу о катастрофе MH17, который стартует в марте 2020 года, покажут в прямом эфире. Об этом сообщает нидерландское издание nos.nl, передает РБК-Украина.

Сообщается, что судебные заседания будут проходить в комплексе «Схипхол» в 40 км от Гааги. Ожидается большой международный интерес к процессу и участие около тысячи человек. Так как здание не способно вместить всех желающих, будет организована прямая трансляция всех заседаний.

Также сообщается, что на следующей неделе стартует строительство пресс-центра с рабочими местами для 300 журналистов. В то же время публичная галерея в зале судебных заседаний будет предназначена для иностранных наблюдателей.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.