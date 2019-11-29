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В «ДНР» : Завод «Макеевкокс» будет выпускать особо опасные химические вещества

29.11.19 19:38

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) завод «Макеевкокс» будет выпускать особо опасные химические вещества. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, сообщается, что «первая в истории ДНР лицензия на производство выдана заводу "Макеевкокс" государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР». «Специалисты сектора лицензирования госкомэкополитики при главе ДНР оформили и выдали филиалу № 7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис" лицензию на производство особо опасных химических веществ, перечень которых устанавливается правительством ДНР. И это первое предприятие, получившее лицензию на данный вид хозяйственной деятельности», – сказано в сообщении.

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