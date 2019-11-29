В «ДНР» : Завод «Макеевкокс» будет выпускать особо опасные химические вещества

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) завод «Макеевкокс» будет выпускать особо опасные химические вещества. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, сообщается, что «первая в истории ДНР лицензия на производство выдана заводу "Макеевкокс" государственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР». «Специалисты сектора лицензирования госкомэкополитики при главе ДНР оформили и выдали филиалу № 7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис" лицензию на производство особо опасных химических веществ, перечень которых устанавливается правительством ДНР. И это первое предприятие, получившее лицензию на данный вид хозяйственной деятельности», – сказано в сообщении.