Елисеев назвал «закон о границе ДНР» пощечиной от РФ перед встречей в нормандском формате

Принятием «закона о государственной границе "ДНР"» Россия показала, что у нее свое видение автономизации Донбасса. Такое мнение на своей странице в Тwitter высказал бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев.

«Громкая пощечина от РФ и ее марионеток накануне Нормандского саммита. Своим заказным решением о так называемой "государственной границе ДНР" Москва дает понять, что у нее свой сценарий автономизации Донбасса. Ждем решительное заявление Украины и международных партнеров», – написал Елисеев.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области 29 ноября «депутаты народного совета ДНР» приняли «закон» «о государственной границе ДНР». Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года.