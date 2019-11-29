Шесть учеников из Донецкой области получили президентские стипендии

Шесть учеников из Донецкой области, в том числе пять из Мариуполя, получили дипломы лауреатов стипендии президента Украины. Награждение прошло в Киеве. На нем министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила достижения лучших учеников страны, сообщает сегодня, 29 ноября, пресс-служба горсовета Мариуполя.

Стипендию выделят победителям IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам и III этапа Всеукраинского конкурса-защиты Малой академии наук. 150 призеров из разных уголков страны будут в течение года получать стипендию президента в размере 2 600 грн.

По словам директора методико-консалтингового Центра Ирины Святченко, для Мариуполя – это знаковый показатель. «Из Донецкой области стипендиатами стали шесть человек, среди них – пять мариупольцев. Это воспитанники и выпускники лицеев города. Такие результаты стали возможными благодаря сплоченной работе педагогического коллектива, родителей и учащихся», – отметила она.

Среди стипендиатов: Анастасия Кулян, Маргарита Мелешкова, Эрнест Папуш, Мария Сопутняк и Диана Овчаренко. Анастасия Кулян – ученица 11 класса Мариупольского городского лицея. Она завоевала 1 место на Всеукраинской предметной олимпиаде по немецкому языку. Маргарита Мелешкова – ученица 11 класса Мариупольского технического лицея. Она стала победительницей Всеукраинской предметной олимпиады по экологии. Эрнест Папуш – ученик 11 класса школы № 8 им. Героя Украины В. Бойко. Он стал победителем Всеукраинской ученической олимпиады по новогреческому языку и литературе. Также лауреатами стали Мария Сопутняк и Диана Овчаренко – выпускницы Технического лицея.