Взять паузу: Военный эксперт пояснил необходимость мирного периода

Украине необходима «мирная пауза» в войне на Донбассе. Так считает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, о чем он заявил «Обозревателю».

По его мнению, ее период должен составлять, как минимум, 5 лет. «Мы должны укреплять военный потенциал. А для того, чтобы это делать эффективно, нам необходима сильная экономика, нам необходимо продвигать реформы. И для этого нам нужно взять мирную паузу», – пояснил генерал.

В этом контексте он счел возможным «выбрать малое зло, договориться на приемлемых для Украины условиях мира» и использовать это время, чтобы укрепить экономику и военный потенциал государства. По оценкам Романенко, этот период должен составлять «не менее 5 лет».

По его словам, по окончании этой «мирной паузы» Украина будет способна «решать стратегические и военные вопросы на Донбассе по-другому. В том числе с позиции силы».