В ОБСЕ привели новые данные о жертвах среди мирного населения Донбасса

С начала 2019 года количество подтвержденных Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ жертв среди гражданского населения составляет 144 человека: 18 погибших и 126 раненых. Об этом говорится в недельном отчете Миссии.

В том числе СММ подтвердила информацию об 1 жертве среди гражданского населения: 13 ноября мужчина получил ранения в результате стрельбы, как сообщалось, идя по Петровскому району Донецка.

Кроме того отмечается, что в период с 11 по 24 ноября Миссия зафиксировала около 12 900 нарушений режима прекращения огня, включая ориентировочно 3 300 взрывов, по сравнению с примерно 10 500 такими нарушениями и около 2 400 взрывами за предыдущий двухнедельный период.

Также СММ обнаружила 35 единиц вооружения, размещенных в нарушение соответствующих линий отвода по сравнению со 138 за предыдущий двухнедельный период. Миссия по-прежнему фиксировала наличие тяжелого вооружения, а также военных позиций и позиций военного типа и техники в жилых районах и вблизи них, в частности самоходной зенитной установки в Курахово и танка в Новогригорьевке.