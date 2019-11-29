На Луганщине социальным работникам купили велосипеды

В Кременной (Луганская обл.) социальные работники территориального центра по предоставлению социальных услуг, обслуживающих одиноких граждан преклонного возраста, проживающих в сельской местности, получили 17 новеньких велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Понимая важность создания надлежащих условий труда социальных работников, районным советом были выделены средства на закупку велотранспорта в сумме 49 тыс. грн.

«Как известно, одним из приоритетных направлений работы территориального центра является максимальное приближение социальных услуг жителям сельских громад, усиление адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Надеюсь, что новые двухколесные средства передвижения станут вам в этом случае полезными», – сказала Лариса Махур.