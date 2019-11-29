Генсек НАТО ответил Макрону, что противодействовать России и бороться с терроризмом можно одновременно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона в том, что терроризм является главной угрозой, не мешает действиям Альянса по противодействию России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает « Европейская правда».

Комментируя по просьбе журналистов вчерашние заявления Макрона, Столтенберг подчеркнул, что НАТО не ограничивает свое внимание только одной угрозой. « Мы должны быть готовы отвечать на любую потенциальную угрозу с любого направления. Мы можем работать на обоих направлениях (противодействие терроризму и сдерживание агрессивной России, – ред.), и одно другому не мешает», – заявил он.

Генсек также напомнил, что согласованная политика Альянса предусматривает не только сдерживание России, но и диалог с ней, и именно поэтому Альянс несколько лет назад возобновил работу Совета Россия-НАТО. « Россия – наш сосед, и это не изменить. Нам нужен диалог с Россией для предотвращения конфликтных ситуаций и инцидентов. И диалог – это не признак слабости», – подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг также заверил, что политика НАТО в отношении России пока остается неизменной. « НАТО совместно определило политику в отношении России ... Мы будем оставаться на совместной позиции относительно того, как противодействовать России», – заявил он.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине.