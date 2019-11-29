Уже 9-й раз: На Донетчине выбрали самую красивую украинку с ограниченными возможностями (Фото)

На Донетчине сегодня, 29 ноября, выбирали победительницу Всеукраинского открытого конкурса красоты для девушек с инвалидностью «Красота без ограничений – 2019». Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», конкурс проходил 5 дней, стартовал в Краматорске, а финал состоялся в Славянске.

Конкурс красоты для девушек, которые передвигаются на инвалидных колясках, проводится в Донецкой области в 9-й раз, 4-й год имеет статус всеукраинского.

В финал вышли 10 девушек из 9-ти регионов Украины. Это представительницы городов Киев, Ковель (Волынская обл.), Черкассы, Первомайск (Николаевская обл.), Кривой Рог и Павлоград (Днепропетровская обл.), Северодонецк (Луганская обл.), Дружковка (Донецкая обл.) Светловодск (Кировоградская обл.) и села Красноселка (Хмельницкая обл.).

Как рассказала «Донецким новостям» одна из организаторов мероприятия, директор Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Донбасс» Светлана Фомина, в этом году подали 27 заявок. «Девушки подавали анкеты за три месяца до конкурса. Основными критериями были активная жизненная позиция, работа, отстаивание интересов в плане инклюзии, доступности. Учитывается возрастная категория – от 18 до 35 лет. Много девочек, к сожалению, отсеивается из-за возраста 35+. Также в конкурсе можно участвовать один раз, а одна девушка подала заявку второй раз и пришлось ее оставить в качестве зрителя», – пояснила Фомина.

Для участия в конкурсе девушки приезжали в Краматорск заранее. «Кто-то приехал 20 ноября, кто чуть позже. Все девушки оформляются на комплексную реабилитацию в Центр комплексной реабилитации. В рамках реабилитации и проходит этот конкурс. Параллельно с большим количеством мероприятий, запланированными конкурсом, они проходят физическую реабилитацию. Это физиопроцедуры, массаж, ЛФК. Также им оказывают социально-психологическую помощь и обучают, как открыть свой бизнес. Некоторые остаются у нас даже на два месяца», – поделилась Фомина.

«Специально для конкурса делается дизайнерская корона. Всегда ее привозит и вручает участница мирового конкурса красоты среди девушек на инвалидных колясках и победительница конкурса "Красота без ограничений – 2016" Оксана Кононец. Оксана находит спонсоров и дизайнера, который изготавливает эту корону. Корона остается у победившей девушки, не передается», – продолжила директор Центра «Донбасс».

Корона победительницы конкурса

Корона победительницы конкурса

Насыщенная конкурсная программа стартовала 24 ноября в городе Краматорске. В этом году конкурс проходит по мотивам сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Девушки в течение 5 дней демонстрировали свои таланты в качестве ораторов, фотомоделей, пицейоло, пейнболисток, экспертов Комитета доступности.

Финальное шоу конкурса прошло в Славянске. Участницы в вечерних нарядах радовали зрителей танцевальными номерами и принимали поздравления от гостей.

Обладательницей титула второй вице-мисс «Красота без ограничений-2019» стала Виолетта Кочишвили (город Первомайск, Николаевская обл.).

Награждение Виолетты Кочишвили

Виолетта Кочишвили

Виолетта Кочишвили

Титул первой вице-мисс «Красота без ограничений-2019» получила Наталья Давиденко (город Черкассы).

Награждение Натальи Давиденко

Наталья Давиденко (справа)

Победительницей конкурса и обладательницей дизайнерской короны, которую специально сделали для этого конкурса, стала Елена Кораблева (город Кривой Рог, Днепропетровская обл.).

Елена Кораблева

Елена Кораблева

Елена Кораблева

Также на официальной странице конкурса в Фейсбук прошло голосование за победу в номинации «Мисс Интернет». Наибольшее количество голосов (742) пользователи соцсети отдали Ольге Яренчук из города Ковель (Волынская обл.).

Финалистки конкурса

Всем участницам вручили цветы и традиционные ленты. Каждой достался титул. Спонсоры порадовали девушек огромным количеством подарков. Среди них – ювелирные изделия, бытовая техника, постельное белье, а также другие приятные сюрпризы.

После завершения конкурса всех участниц пригласили на праздничный ужин и дискотеку.