Первые проблемы при пересечении КПВВ: В пропуске отказали шести 14-летним подросткам (Видео)

На Донбассе при пересечении линии разграничения, в связи с новыми правилами, возникли первые проблемы. За два дня на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники развернули шесть 14-летних подростков, которые ехали с неподконтрольной украинским властям территории оформить ID-карту.

Так, вместо того, чтобы облегчить проезд детей, очередное постановление Кабинета министров Украины фактически лишило их возможности получить украинский паспорт.

Согласно новым правилам, сняты некоторые ограничения относительно пересечения КПВВ детьми. Поехать на подконтрольную территорию малыш может с одним из родителей, и с ним же потом вернуться домой. Доверенность теперь не нужна. Однако возникла проблема для детей, которые впервые планируют поехать в Донецк или Луганск с одним из родителей. Уехать без доверенности не разрешат.

Жительница Торецка (до переименования – Дзержинск) Наталья, пересекая КПВВ «Майорское» была в отчаянии, поскольку не знала, что нужно разрешение.

«Я не знала, вообще, что нужно разрешение. Потому что мы привыкли, что у нас его нет. Согласия от отца никакого у нас не может быть. Я не ожидала, что столкнусь с этим. Какое разрешение может быть от отца, если у нас его нет», – говорит Наталья.

Еще большая проблема у 14-летних подростков, которые едут оформлять ID-карту. Ребенок может пересечь линию разграничения только с загранпаспортом. Но не все имеют такой документ. А свидетельство о рождении – не подходит.

«Фактически этим детям ни по какому из документов, которые у них есть на руках, невозможно въехать на территорию Украины. Это очень огромная проблема, потому что у этих детей не реализовано право гражданина Украины на получение паспорта. Единственный вариант – это срочно вносить изменения в то постановление, в той редакции, в которой оно вышло в последний раз», – комментирует консультант Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Марина Пухыр.

По словам пограничников, как только будет разрешение, ограничения снимут. Детей будут пропускать. «Данный момент указан в определенном порядке, который определен постановлением Кабинета министров, и мы строго придерживаемся всех требований. Но мы, совместно с другими взаимодействующими структурами, в частности с координационными центрами, делаем все возможное, чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем», – отметил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Правоохранители предполагают, что в ближайшие дни найдут выход из этой правовой коллизии, но пока советуют детям, достигшим 14-летнего возраста и не имеющим паспорт, не ехать через линию разграничения.

Источник: ТК «Донбасс»