На Донетчине предприятия задолжали работникам более 690 млн грн

На Донетчине задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября 2019 года составила в области 692,5 млн грн, или 20,1% всех долгов по ее выплате в Украине (3 млрд 438 млн грн)*. В течение октября 2019 года сумма долга по зарплате увеличилась на 15,9% (на 94,9 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года – на 48,2% (225,2 млн грн). Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 15,9% фонда оплаты труда, начисленного за октябрь (в среднем по Украине – 4,2%).

Задолженность на экономически активных предприятиях области составила на 1 ноября 2019 года 644,2 млн грн, или 93% всех долгов. Это на 17,5% больше, чем было на 1 октября, и на 57,3% больше по сравнению с 1 января 2019 года.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение октября увеличились на 17,9%, и на 1 ноября 2019 года составили 612 млн грн, или 95% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Самой большой стала задолженность работникам предприятий угольной промышленности, которая на 1 ноября достигла 239,5 млн грн, что в 1,6 раза больше, чем на 1 октября, и в 3,1 раза больше, чем было на 1 января 2019 года.

Как отмечается, долги по зарплате работникам экономически активных предприятий машиностроения на начало ноября 2019 года составили 220,7 млн грн. Предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, – 108 млн грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.