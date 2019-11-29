По Донецку пронесся громкий звук взрыва

Жители южной части временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сегодня, 29 ноября, в социальных сетях сообщают о сильном взрыве.
«А это только я слышала с юга?!!! Как будто, извините, танк с неба рухнул – и мне в огород. Загудело все, дом подскочил. Все собаки в округе залаяли», – написала Евгения.
В комментариях горожане пишут, что звук был слышен во многих районах города.
- Елена: «У нас все машины в округе завыли. Пронеслось волной через полгорода. Интересно, что это было? Волной пошло. Я на улице была в это время»;
- Виктория: «Калиновка слышала»;
- Наталья: «У меня оконные рамы так смачно содрогнулись»;
- Эля: «Только что слышала, но подумала, что показалось. Внезапно и одиночный бах. Не теракт часом?»;
- Виктория: «Все пишут о шандарахе, но никто не знает, что это»;
- Елена: «Крытый тоже слышал. Думала – у нас во дворе что-то неудачно разгрузили и в "Обстановке" уже отписались, все слышали, а что непонятно»;
- Серега: «Ленинская обжора. В квартире с закрытыми окнами очень даже слышал. И собаки прореагировали громким лаем»;
- Анна: «На Щетке было слышно 1 раз. Не знаю даже? с чем сравнить – впервые такой звук...»;
- Дмитрий: «Рядом с телецентром нахожусь, пол конкретно дрогнул, книги упали с полки».
При этом горожане также сообщают, что в момент взрыва был скачок напряжения в электросети.
- Ася: «Я не слышала. У меня только свет мигнул, думала, фен сгорит. Как раз работал»;
- Ольга: «Калининский слышал и видел перепад электричества, на секунды пропало и включилось...».