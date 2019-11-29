По Донецку пронесся громкий звук взрыва

Жители южной части временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сегодня, 29 ноября, в социальных сетях сообщают о сильном взрыве.

«А это только я слышала с юга?!!! Как будто, извините, танк с неба рухнул – и мне в огород. Загудело все, дом подскочил. Все собаки в округе залаяли», – написала Евгения.

В комментариях горожане пишут, что звук был слышен во многих районах города.

Елена: «У нас все машины в округе завыли. Пронеслось волной через полгорода. Интересно, что это было? Волной пошло. Я на улице была в это время»;

Виктория: «Калиновка слышала»;

Наталья: «У меня оконные рамы так смачно содрогнулись»;

Эля: «Только что слышала, но подумала, что показалось. Внезапно и одиночный бах. Не теракт часом?»;

Виктория: «Все пишут о шандарахе, но никто не знает, что это»;

Елена: «Крытый тоже слышал. Думала – у нас во дворе что-то неудачно разгрузили и в "Обстановке" уже отписались, все слышали, а что непонятно»;

Серега: «Ленинская обжора. В квартире с закрытыми окнами очень даже слышал. И собаки прореагировали громким лаем»;

Анна: «На Щетке было слышно 1 раз. Не знаю даже? с чем сравнить – впервые такой звук...»;

Дмитрий: «Рядом с телецентром нахожусь, пол конкретно дрогнул, книги упали с полки».

При этом горожане также сообщают, что в момент взрыва был скачок напряжения в электросети.