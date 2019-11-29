Забыть о квитанциях: В правительстве обещают новый сервис

В правительстве планируют запустить новый сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате, в том числе еще и с мокрой печатью. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в Facebook.

« Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т. д.), вы почти всегда сможете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию ​​на домашнем принтере. Сервис будет очень простой. Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию ​​Привата по номеру. Новый сервис будет работать схожим образом, но для всех банков. Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции – и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП (электронной цифровой печатью, – ред.)», – рассказал Дубилет, добавив, что таким образом можно сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику.