Шантаж иностранных инвесторов: Минэнерго все-таки предлагает снизить «зеленый» тариф (Видео)

В Министерстве энергетики предлагают новый законопроект по снижению «зеленого» тарифа. В результате, электростанции, работающие от энергии солнца, ветра и биотоплива, будут получать меньше средств. И это несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский в начале недели обещал иностранным партнерам, что украинские власти не ухудшат условия для бизнеса в нашей стране. Эксперты называют снижение «зеленого» тарифа шантажом иностранных инвесторов, передает телеканал «Украина».

Если законопроект Минэнерго примет Верховная Рада, то «зеленый» тариф будет ниже, но действовать будет дольше. Для инвесторов, вложивших свои деньги в развитие украинского экологически чистого производства энергии, это плохие новости. Это означает, что вложенные деньги они будут возвращать ничтожными порциями и слишком много лет.

«Мы предлагаем добровольную реструктуризацию, то есть уменьшение "зеленого" тарифа с продлением срока действия этого тарифа», – говорит замминистра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

«Это и есть шантаж. Реструктуризации, которая предлагается как добровольная, скорее всего, не вызовет большого интереса, а возможно никакого интереса среди компаний», – считает соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

В Министерстве понимают, что для иностранных инвесторов новый «зеленый» тариф убыточный. Инвесторы на строительство станций брали кредиты. Если производство окупится не так быстро, как обещал ранее украинский закон, то предпринимателям придется переплатить банкам. Уменьшение «зеленого» тарифа задним числом – риск, который в большинстве стран просто невозможно для бизнеса. Международное финансовое сообщество удивляется и в отличие от украинских чиновников идет на уступки нашим инвесторам.

«Большинство международных банков, по крайней мере с теми, которыми мы общались, рассматривают возможность продолжения этих кредитов. Конечно это определенное ухудшение его условий, но это лучше, чем ничего не делать», – комментирует Константин Чижик.

Для уже работающих солнечных станций авторы законопроекта предлагают снизить «зеленый» тариф на 17%, для еще не построенных – на 15%. Ветровым станциям тоже хотят урезать выплаты – на 10%. Эксперты убеждены, что такие нововведения сотрут Украину с поля зрения иностранных инвесторов.

«Для инвесторов очень важно иметь понимание, что если какие-то условия были согласованы, то эти условия будут соблюдены. Если эти условия меняются сегодня, никто не будет иметь гарантии, что эти условия не будут изменены завтра. В такой ситуации никто не захочет инвестировать в Украину», – подтверждает Вячеслав Феклин, региональный директор General Electric в Украине, Грузии и Армении.

Потеря инвесторов не позволит Украине реализовать план иметь в энергосистеме страны 25% «зеленых» киловатт.

«Украина до 2030 года сможет перевести до 22% системы энергоснабжения на возобновляемые источники. Но для этого нужны инвестиции. По нашим подсчетам, их во всем мире с более 330 млрд долл. надо увеличить до 750 млрд долл. Фактически это означает, что надо удвоить инвестиции», – говорит Франческо ла Камера, генеральный директор Международного агентства возобновляемых источников энергии.

Иностранцы готовы вкладывать деньги в строительство новых станций именно в Украине, т.к. удачных мест для ветряков или солнечных панелей здесь немало. Нужны только государственные гарантии, которые Украина выполнит несмотря на все. Иначе страна рискует потерять и те деньги, которые иностранцы уже вложили в украинскую энергетику, – в международных судах инвесторы могут легко отсудить каждый свой доллар. А речь идет о миллиардах.