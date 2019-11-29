В Рубежном хотят повысить стоимость проезда в городском транспорте (Видео)

В Рубежном (Луганская обл.) перевозчики хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 6 грн за поездку. Сейчас стоимость проезда в автобусах – 4 грн.

Таким образом, тариф хотят увеличить вдвое. Жителей возмущает такое решение. По их словам, город небольшой, маршруты короткие – всего 3 – 4 км. А новая цена на проезд побьет рекорд в области. Ведь даже в Северодонецке стоимость проезда на 1 гривну дешевле.

По мнению местного жителя, Виктора, для некоторых повышение стоимости проезда будет ощутимым. «Я считаю, что 4 грн на местном автобусе – это еще нормально. Повышение – не для каждого, если кто-то получает минимальную зарплату, для них, конечно, две поездки в день по 6 грн – это уже ощутимо», – считает мужчина.

Коммунального транспорта нет, только частные маршрутки. Пожилым людям приходится платить за проезд. Поскольку льгот им не предоставляют. Они жалуются, что не знают, где искать дополнительные средства на билеты, пенсии не хватает.

В то же время, водители автобусов настаивают на увеличении тарифов. «Стоимость солярки скачет, запчасти тоже растут в цене, а стоимость резины – вообще неподъемная», – говорит водитель Юрий.

Увеличить стоимость проезда в Рубежном должны в начале следующего года. Если новый тариф будет принят депутатами. «Если не утвердят, останется старый. Либо перевозчики откажутся возить. Договора до 31 декабря 2019 года, для того чтобы договор пролонгировать они будут выставлять свои условия», – пояснил заместитель городского головы Рубежного Валерий Баев.

Горожане, со своей стороны, жалуются, что в салонах автобусов некомфортно. А водители часто отклоняются от графика. Поэтому пассажиры не понимают, почему в проекте решения горсовета нет встречных требований.

Источник: ТК «Донбасс»