Пенсии на неподконтрольном Донбассе: В Раде доработают законопроект о выплате

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов создаст рабочую группу по доработке законопроекта № 2083-д о выплате пенсий жителям временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом сообщила председатель комитета, нардеп от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова в комментарии «РБК-Украина».
По ее словам, необходимо доработать механизм получения этих пенсий. «Этот законопроект, во-первых, очень нужен. Он защищает наших граждан независимо от того, где они находятся. С другой стороны, ... есть много опасений относительно того, как эту пенсию будут получать, каков будет механизм. Поэтому этот механизм нужно доработать», – сообщила Третьякова.
Также члены комитета решили перенести рассмотрение проекта на следующее заседание. «Мы удовлетворены тем, что эта дискуссия начата. Но сказать, что этот механизм доработан, пока что не могу. Поэтому мы и определились создать рабочую группу, которую возглавит Михаил Цымбалюк. Соответственно, мы наш законопроект, который мы делали, как альтернативный законопроекту Королевской ... мы продвигаемся к тому, чтобы механизм стал более совершенным», – пояснила парламентарий.