Пенсии на неподконтрольном Донбассе: В Раде доработают законопроект о выплате

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов создаст рабочую группу по доработке законопроекта № 2083-д о выплате пенсий жителям временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом сообщила председатель комитета, нардеп от фракции « Слуга народа» Галина Третьякова в комментарии « РБК-Украина».

По ее словам, необходимо доработать механизм получения этих пенсий. « Этот законопроект, во-первых, очень нужен. Он защищает наших граждан независимо от того, где они находятся. С другой стороны, ... есть много опасений относительно того, как эту пенсию будут получать, каков будет механизм. Поэтому этот механизм нужно доработать», – сообщила Третьякова.