В Донецкой области хотят создать пять районов

На территории Донецкой области предусмотрено создание 65 объединенных территориальных громад (45 – на территории, подконтрольной украинской власти и 20 на территории, временно неподконтрольной украинской власти). Об этом шла речь сегодня, 29 ноября, в Донецкой ОГА во время рабочей встречи заместителя председателя облгосадминистрации Юлии Костюнина с народными депутатами Украины.

Во время мероприятия обсудили изменения в административно-территориальном устройстве Донецкой области.

По словам заместителя главы области, последние изменения в Перспективный план Донецкой области утверждены распоряжением Кабинета Министров Украины от 19.06.2019 № 469-р.

Директор департамента информационной и внутренней политики Наталья Чукова акцентировала внимание на том, что касается плана создания и громад, и районов. «Все, что касается территории неподконтрольной, это разделение более географическое и базируется на тех экономических показателях, которые есть в открытом доступе. С 2014 года кардинально изменилась численность населения, структура промышленности. Большинство промышленных предприятий или закрыты и не работают, или работают не в полной мере. То есть говорить о том, что они могут каким-то образом наполнять бюджет, говорить, что эти районы или громады будут дееспособны, нельзя. По окончании войны мы поймем, что численность населения не будет такой, как была до нее. Большинство людей, которые смогли выехать или хоть как-то организовать свою жизнь, за эти 5 лет стали членами уже каких-то других громад. Многие предприятия также выехали вместе со своими работниками. Поэтому это разделение является более географическим и не имеет под собой такого экономического обоснования, как все то, что касается подконтрольной стороны украинской власти», – отметила Наталья Чукова.

Она также добавила, что были предложения сделать 6 или 8 районов, но, посоветовавшись со специалистами, остановились непосредственно на варианте с 5-ю. На этой цифре остановились потому, что при той плотности населения, которая есть в Донецком регионе, а также при том количестве промышленных объектов, создавать районы, исходя, например, из образовательного или медицинского районирования, невозможно. Распределение области по районам осуществлялось, прежде всего, исходя из уровня логистического сообщения, промышленного развития и численности населения отдельных населенных пунктов.