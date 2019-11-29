Стала известна ситуация в районах разведения сил на Донбассе

В районе населенного пункта Золотое (Луганская обл.) осуществляется мониторинг соблюдения режима тишины. А в районе Богдановки (Донецкая обл.) на участке разведения № 3 разобраны 2 вспомогательных сооружения и проводится разминирование. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«На участке разведения № 1 (Станица Луганская) Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины проведено техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги. На участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишины», – говорится в сообщении.

Также, по данным ООС, на участке разведения № 3, в районе Богдановки, сегодня, 29 ноября, силами и средствами ГСЧС Украины разобраны 2 вспомогательных сооружения, обследовано 0,03 га территории и изъято 27 взрывоопасных предметов.

Кроме того, в пресс-центре сообщили, что КПВВ «Станица Луганская» посетила делегация Словацкой республики во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики господином Мирославом Лайчаком. «Они получили актуальную информацию о ситуации безопасности и последствий действий российских оккупационных войск», – сказано в сообщении.