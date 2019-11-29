Бумажные дела: В Раде назвали основную проблему с выплатами пенсий жителям неподконтрольного Донбасса

Основной проблемой выплат пенсий гражданам Украины, которые проживают на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, является отсутствие их бумажных дел. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова в комментарии «РБК-Украина».

По ее словам, бумажные дела находятся на неподконтрольной украинской власти территории. «Речь идет об отсутствии бумажных дел у ВПЛ и невозможности установления пенсий в связи с тем, что бумажные дела потеряны. Они находятся на территории неподконтрольной. Речь идет и о том, что есть люди, которые там находятся и не получают пенсию в связи с тем, что относятся к маломобильным слоям населения», – сообщила Третьякова.

По ее словам, в настоящее время действует усложненная процедура с получением пенсии для граждан изнеподконтрольной территорий. «Предыдущее правительство усложнило процедуру. Нужно каждые два месяца верифицироваться. И когда идет начисление пенсий, у нас же не действуют банковские документы на подконтрольной территории. Соответственно, получатель пенсии должен пересекать границу. Это означает, что при начислении пенсии на украинской территории создаются очереди», – пояснила она.

Нардеп подчеркнула, что наладить выплату пенсии для жителей неподконтрольной части территории является справедливым шагом для государства и экономически обоснованным. По словам Третьяковой, переселение всех пенсионеров как ВПЛ на подконтрольную территорию Украины стало бы большой нагрузкой для государственного бюджета. «Есть и экономическая составляющая. Если бы мы сказали: "Приезжай к нам, в Украину". Например, человеку 70 лет. Мы бы все равно платили им пенсию, а дополнительно мы бы удерживали их как ВПЛ. И должны каким-то образом обеспечивать их жильем. Поэтому даже экономическая составляющая говорит о том, что мы должны позаботиться об этих гражданах, и когда они там находятся (на неподконтрольной территории, – ред.) ... это дешевле бюджету, чем когда мы удерживаем и так, и так. Кроме того, эти люди не всегда в состоянии адаптироваться, у них не всегда есть рабочее место или бизнес», – добавила она.