Украина уже получила военную помощь от США на сумму $43 млн с сентября по ноябрь

«В период с сентября по ноябрь 2019 года от США было получено оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование, различные запасные части для технических средств, которые уже были получены, на общую сумму около 43 млн долларов США в соответствии с предварительными договоренностями», – говорится в ответе.

Также в Генштабе сообщили, что полученное от США имущество было распределено между подразделениями Вооруженных Сил Украины в соответствии с планами распределения «с целью обеспечения эффективного обмена информацией и достижения совместимости с подразделениями Вооруженных Сил США и стран-партнеров».

Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения конгрессом, сообщили в Минобороны.