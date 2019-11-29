В Мариуполе реконструируют бассейн «Нептун»: Когда закончат работы (Видео)

В Мариуполе продолжается реконструкция плавательного бассейна «Нептун». Для того, чтобы бассейн стал не хуже. чем европейские, нужно 100 млн грн. Завершить работы планируют уже в следующем году.

Так, за год планируется сделать «Нептун» современным бассейном. «Поменяют переливные каналы, диаметры каналов, поменяют тумбы. Реконструируются опуски в воду. Основная технология вся на отметке 5.900. Там будет существенная замена оборудования. Для того, чтобы бассейн работал на европейском уровне скажем так», – рассказал главный инженер проекта Виталий Кийко.

До нового года подрядчики должны отремонтировать фасад, обновить вентиляцию и электричество. Если все пойдет по плану, своих спортсменов плавбассейн «Нептун» встретит уже в следующем году.

Пока идет реконструкция «Нептуна» жители Мариуполя посещают другие бассейны, которые также нуждаются в ремонте.

По словам специалистов, спортсменам, занимающимся прыжками и водным поло, лучше посещать бассейн на ул. Крондтадской в Приморском районе. А вот профессиональным пловцам, пока «Нептун» на реконструкции, больше подойдет бассейн в городском Центре творчества. Так считает чемпион мира по плаванию Данила Чуфаров.

«Этот бассейн, наверное, из оставшихся максимально приспособлен для занятий именно плаванием. Там есть и полосы на дне, есть тумбы для прыжков со старта. Достаточно тепло, и температура воды соответствует спортивной, плавательной температуре», – советует Чуфаров.

Источник: ТК «Сигма»