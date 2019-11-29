Что принесет Донбассу Нормадская встреча: Мнение экспертов

Результаты встречи в «нормандском формате» зависят не только от настроений Украины, но и настроения всех участников переговоров. К сожалению, Франция и Германия не демонстрируют жесткости в отношении России. Такую точку зрения высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает «Слово і Діло».

Военный эксперт подчеркнул, что до сих пор непонятно, каким образом выстроена подготовка внешнеполитических решений, из-за чего в обществе есть опасения «зрады» в вопросе решения конфликта на Донбассе.

Он указал, что «красные линии», которые озвучены Российской Федерацией и Украиной по поводу урегулирования вопроса Донбасса, несовместимы.

«В принципе, сейчас важен не столько порядок вопросов, которые смогут обсудить во время нормандской встречи, сколько то, что будет делать президент Украины Владимир Зеленский, если президент РФ Владимир Путин притянет с собой представителей "ЛНР" и "ДНР". Сядет он с ними за стол переговоров? Если да, то для Украины, Донбасса это будет "зрадой"», – считает Сунгуровский.

По его мнению, смогут ли достичь конкретных результатов по Донбассу и по поводу чего именно, зависит от жесткости Зеленского в процессе переговоров. «Когда говорят, что нужно искать консенсус, забывают, что на уступки должны идти обе стороны. Пока уступок требуют только от Украины, то это уже неравные переговоры. Это должно насторожить наше политическое руководство», – отметил Сунгуровский.

Эксперт считает, что постоянно идти на уступки другой стороне – это не консенсус, а капитуляция.

Николай Сунгуровский обратил внимание на информацию о возможной встрече тет-а-тет президента РФ и Украины.

«Здесь главное: нужно ли это Путину? Пока что российский лидер диктует условия, а не украинский президент. Украина поставила себя государством, которое постоянно просит, а не требует. Такая позиция изначально слаба. На таких условиях идти на конкретные двусторонние переговоры вообще не стоит. Тем более, учитывая неравную подготовку Зеленского и Путина, для Украины это проигрышная ситуация», – подытожил Николай Сунгуровский.

В свою очередь, политолог Владимир Золотарев тоже не возлагает надежд на то, что во время Нормандской встречи будут реальные подвижки в вопросе реинтеграции Донбасса.

«Франция и Германия за все годы показали, что они являются союзниками РФ. Санкции чисто формальные. Вся эта ситуация с Донбассом не укладывается в их планы по сотрудничеству с Россией. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно это учесть», – убежден Золотарев.

Также эксперт выразил сомнения по поводу того, что Путин действительно хочет мира. Он допустил, что публично Путин может выразить заверения в мирном урегулировании конфликта, но это не значит, что в дальнейшем не будет эскалации, если президенту РФ это понадобится.