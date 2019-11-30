Наблюдатели ОБСЕ не могут получить доступ на юг Донецкой области, – отчет



Доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оставался на Донбассе ограниченным, в частности на блокпосте вооруженных формирований вблизи Заиченко в южной части Донецкой области.

Отмечается, что на блокпосте примерно в 800 м к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) 2 вооруженных члена вооруженных формирований вновь воспрепятствовали проезду патруля СММ в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на «проведение работ по разминированию в том районе».

При этом в отчете за прошедшую неделю подчеркивается, что свобода передвижения Миссии ограничивалась в 53 случаях, все из которых, за исключением двух, произошли в неподконтрольных правительству районах.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты СММ по-прежнему регулярно подвергались воздействию помех сигнала, а один БПЛА был обстрелян из стрелкового оружия.