Сводка из зоны ООС за 29 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществили 2 обстрела:

неподалеку от Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Луганского – из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

дважды неподалеку Водяного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь нет.

В «ДНР» сообщили о 7 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Зайцево южное, Саханка, Пикузы (до переименования Коминтерново), Ясное, Старомихайловка, Доломитное. Применялись минометы 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелу подвергся район села Логвиново. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ).