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Ситуация в пунктах пропуска утром 30 ноября: Проезда ожидали 225 авто

30.11.19 09:43
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Сегодня утром, 30 ноября, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки через КПВВ последовало 40,3 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 9108 человек и 1064 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 8470 человек и 1395 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 8465 человек и 1685 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3370 человек и 765 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 10920 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 20/55;
  • «Марьинка» – 0/80;
  • «Новотроицкое» – 0/50;
  • «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» (Горловка, «ДНР»):

  • Павел: «7:06. На Майорске полная сетка, потихоньку движемся»;
  • Виктор: «8:48. Майорск: 25 машин до полиции».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Станислав: «7:49. Новотроицкое на Донецк машин 20-30»;
  • Станислав: «8:11. Новотроицкое: работают в обе стороны почти все модули»;
  • Станислав: «8:51. Перлына из Донецка около 20 авто и 100 пеших, Еленовка на Донецк примерно 50 авто»;
  • Артем: «9:34. Еленовка. Машин 50-70».

О ситуации на КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.

Напомним, с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 17:00.

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