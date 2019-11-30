В Нидерландах сообщили детали суда по делу МН-17

Судебное заседание по делу крушения Boeing Малазийских авиалиний рейса MH-17 над Донбассом начнется в Гааге 9 марта 2020 года. Об этом сообщает NL Times, передает «РБК-Украина».

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Дело будет рассматриваться в течение 25 недель: 9 – 13 марта 2020 года; 23 – 27 марта 2020 года; 8 июня – 3 июля 2020 года; 31 августа – 13 ноября 2020 года; 1 февраля – 26 марта 2021 года.

Как сообщалось ранее, судебный процесс по делу о катастрофе MH17, который стартует в марте 2020 года, покажут в прямом эфире.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.