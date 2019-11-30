На КПП «Александровка» не пропустили 90-летнюю женщину в больницу

На контрольно-пропускном пункте «Александровка» (Каргилл, «ДНР») не разрешили проехать по льготной очереди автомобилю со знаком «Инвалид за рулем», в котором находилась 90-летняя женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«28 ноября на блокпосте вооруженных формирований на автодороге H15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда СММ видела автомобиль со знаком «Инвалид за рулем», припаркованный на обочине дороги, внутри которого находилась пожилая женщина (около 90 лет)», – говорится в отчете Миссии.

Водитель автомобиля (мужчина 40–50 лет) рассказал наблюдателям, что он вез свою мать в больницу, но после почти 4-часового ожидания в очереди в направлении подконтрольных правительству районов решил вернуться в Донецк. Он добавил, что ему не разрешили проехать по приоритетной полосе, несмотря на четко различимый знак «Инвалид за рулем» на его транспортном средстве.

Команда СММ видела, что обе полосы в направлении подконтрольных правительству районов были заблокированы транспортными средствами без каких-либо знаков «Инвалид за рулем».