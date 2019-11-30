Верховный Суд разъяснил, когда чрезмерно выплаченная субсидия не подлежит принудительному возвращению

Управление социальной защиты населения обратилось с иском о взыскании излишне выплаченной субсидии. Местный суд отказал в удовлетворении иска. Однако апелляционный суд это решение отменил и принял новое, сообщает ЛИГА.Закон.

Коллегия судей Гражданского суда ВС отменила решение апелляционного суда и оставила в силе решение местного суда учитывая следующее.

Статьей 1215 Гражданского кодекса установлено, что не подлежат возврату неосновательно приобретенные заработная плата и платежи, которые приравниваются к ней, пенсии, пособия, стипендии, возмещение ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные физическому лицу как средство к существованию, если их выплата проведена физическим или юридическим лицом добровольно, при отсутствии счетной ошибки с его стороны и недобросовестности со стороны получателя.

При этом правильность выполненных расчетов, по которым была произведена выплата, а также добросовестность приобретателя презюмируются.

Законодатель связывает возврат излишне полученных средств, предоставленных в виде жилищной субсидии, именно с недобросовестностью приобретателя, которую согласно ст. 81 ГПК должен доказать истец.

Верховный Суд отметил, что истец не доказал недобросовестности в действиях ответчицы, а потому нет оснований для удовлетворения исковых требований.

Коллегия судей указала, что, обращаясь в управление социальной защиты населения с заявлением о назначении субсидии, ответчица указала трех человек, проживающих в квартире, в частности, отметила несовершеннолетнего сына, который в соответствии с ч. 4 ст. 29 ГК проживает вместе с матерью, что подтверждается материалами дела.

Учитывая отсутствие умысла у ответчицы на умышленное представление информации о большем количестве зарегистрированных в квартире лиц, фактические обстоятельства дела, которые свидетельствуют, что ответчица на момент решения вопроса о получении субсидии проживала вместе с двумя сыновьями, а также исходя из необходимости соблюдения справедливого баланса между интересами государства и вмешательством в права ответчицы, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для принудительного возврата полученных ответчицей средств в виде жилищной субсидии.

Соответствующее постановление по делу № 332/2805/18 ВС принял 13.11.2019.