Операция «Лесоруб»: На Донетчине открыли около 100 уголовных производств

На территории Донецкой области продолжается профилактическая операция под условным названием «Лесоруб». Оперативное реагирование правоохранительных органов и их сотрудничество с гражданами, неравнодушными к уничтожению лесных полос, имеют свои результаты – с начала года по фактам противоправной деятельности «черных лесорубов» открыто около ста уголовных производств. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Отмечается, что нарушителей закона полицейские часто обнаруживают прямо во время совершения преступлений, с поличным. Также группы реагирования полиции, патрулирующие автодороги, проверяют грузовой транспорт и противодействуют незаконной перевозке древесины.

Чаще всего от таких актов экологического вандализма страдают лесные массивы на территории обслуживания Лиманского и Волновахского подразделений полиции.

Так, работники полиции привлекли к ответственности нарушителей за вырубку деревьев в Лиманском районе, а во время патрулирования сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки вместе с полицейскими полка «Киев» обнаружили в лесополосе трех мужчин, которые загружали спиленные деревья в автомобиль «Газель». Нарушители имели при себе две бензопилы. Водитель автомобиля пояснил, что вместе с товарищами они заготавливали дрова для отопления собственных домов. Установлено, что объем незаконно спиленного леса составляет около двух кубических метров.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса». Продолжаются следственные действия.

Полиция Донетчины напоминает, что весной этого года Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому размер существенного вреда был снижен до 20 000 гривен. За вырубку нескольких деревьев предусмотрена уголовная ответственность, а максимальное наказание по ст. 246 Уголовного кодекса Украины составляет до 7 лет лишения свободы.