Количество жертв военной агрессии на Донбассе превысило 13 тысяч человек, – ООН (Инфографика)

За время военных действий на Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей. Общее число жертв этого конфликта за пять лет превысило 13 тысяч челове. Соответствующие данный предоставило по запросу DW Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Всего за 5 лет конфликта погибли 13 000-13 200 человек. Из них – 3 345 гражданских лиц, включая 298 пассажиров, погибших при катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

В текущем году (данные до 31 октября) количество погибших среди гражданских лиц составило 25 человек, еще 130 были ранены. Это самые низкие потери среди гражданских лиц за все годы конфликта, сообщают в УВКПЧ ООН. Больше всего мирных жителей на Донбассе пострадало в 2014 году – 2082 погибли и больше 4000 были ранены.

Указали в УВКПЧ ООН и потери военных на востоке Украины. По этим данным, с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019 года на Донбассе погибли около 4 100 военнослужащих украинской армии и были ликвидированы около 5 650 членов незаконных вооруженных формирований. В это число входят как погибшие непосредственно от боевых действий, так и в результате неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, а также убийств и самоубийств, уточняют в УВКПЧ ООН.