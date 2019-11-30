Ситуация сложная, регистрируются новые случаи: В «ЛНР» распространяется ВИЧ-инфекция

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на временно неподконтрольной территории Луганской области сложная. Об этом заявила главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Гриднева, передают местные интернет-издания.

«Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории ЛНР остается сложной, регистрация новых случаев заболевания продолжается. Заболевание распространяется в большей мере половым путем и затрагивает все возрастные категории», – сказала она.

Гриднева отметила, что более половины ВИЧ-инфицированных – это лица трудоспособного и репродуктивного возраста.