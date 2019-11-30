Ситуация в пунктах пропуска днем 30 ноября: На Каргиле движения нет в Горловке – живенько



Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Стас: «11:33. На Горловке в сторону Бахмута очередь начинается сразу за плитами»;

Светлана: «11:37. Из Украины. На Майорске на 9:30 по-московскому: машин на выезд около 45. Быстро паспортный у пеших. 5-гривенный не заполняется под завязку, даже свободные места. На Горловке ДНР одна касса, и людей на один автобус»;

Светлана: «12:36. В Украину. Горловка, в 10 часов пеших чуть больше половины сетки, пропускают живенько. На "0" около 50 человек»;

Елена: «13:15. На 11:00. ДНР: сетки пустые, на 0 пусто»;

0991765393: «14:17. Майорск: украинский БП на Горловку 15 машин, пеших нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «12:34. На Каргиле движения нет. Очередь основная до моста, льгота 50% основной. Стоим».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:00. Еленовка в сторону Новотроицкого около 100 машин до полиции»;

Юрий: «10:30. Новотроицкое на Донецк: авто мало, сразу на заезд, а вот на Донецк на Еленовке авто 60 и прибывает очередь. Пеших на 0 на Новотроицкое на два автобуса, а в Донецк мало пеших, на один автобус»;

Volcano: «10:46. Еленовка из Донецка 80»;

Сергей: «11:30. Еленовка: движение отличное. За 2 часа проехал от бывшего третьего туалета до полиции»;

Светлана: «11:38. На Еленовке выезд 80 машин основной, льготной 0»;

Мария: «12:07. Еленовка в Украину, машин 50-60, но движется»;

Юрий: «13:48. Новотроицкое на Донецк пеших полный ангар, авто на заезд на Донецк – 40 авто и прибывают»;

Валентин: «13:56. Еленовка на Волноваху сразу на заезд».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»)

Алина: «9:59. На Гнутово до конца камышей, двигается быстро, на нуле днр очередь до остановки, пропускают нормально, 30-40 минут».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» очевидцы на данный момент не сообщают.